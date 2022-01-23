/674433/الشباب-والرياضة-تعلن-شروط-الالتحاق-بالمرحلة-الثانية-من-برنامج مواجهة-الشائعات

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فعاليات المرحلة الثانية تتضمن نحو 16 محافظة هي " الجيزة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، كفرالشيخ ،دمياط، المنوفية،البحر الأحمر،الفيوم، بني سويف ،الأقصر ، قنا،أسوان ،الإسماعيلية، شمال سيناء،جنوب سيناء" . من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة " حرص الوزارة علي إستدامة الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث علي نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة في عصر بناء الجمهورية الجديدة ، بإرادة سياسية جادة تضع النشء والشباب في صدارة أولوياتها وبأفكار حيوية مبتكرة وتوصيات واقعية تعكس رؤية واعية لكوادر شابة تدرك بعمق تحديات ومتغيرات ومتطلبات عصرها وأشار صبحي إلى أن البرنامج يستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.

شروط العامة للالتحاق بالبرنامج التدريبي

أن يكون المشارك حاصلاً على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي من اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، ويفضل الحاصلين على دورة إدارة الأزمات والتفاوض أو اي دورات أخرى تنظمها الاكاديمية. لا تقل المرحلة العمرية للالتحاق عن 20 عامًا وقت التقدم للحصول على البرنامج التدريبي ولا يزيد عن 35 عامًا وأن يكون حاصلًا علي مؤهل عالي . أن يكون المتقدم حاصلًا علي خبرات تدريبية سابقة، وتذكر في السيرة الذاتية مدعومة بالمستندات. الالتزام بتدريب وتثقيف عدد لا يقل عن 300 فرد داخل محافظته في أحد المنشآت التابعة للوزارة . أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية بواسطة لجنة من خبراء الامن القومي ووزارة الشباب والرياضة. شرط التفرغ خلال دورة تدريب المدربين كشرط رئيسي للحصول علي البرنامج التدريبي . التسجيل في الاستمارة الالكترونية من خلال الرابط التالي https://www.emys.app/youth/confronting_rumors_2 :يتم التسجيل وفقا للرابط الاتي آخر موعد للتسجيل يوم الاثنين الموافق 3 فبراير لعام 2022