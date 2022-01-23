النائب طارق الخولى يستعرض طلبه الخاص بتوفير اللقاحات فى القارة الإفريقية«صور»

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ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق الخولى، بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة الأفريقية.

دوت الخليج

توفير لقاحات كورونا لقارة افريقية

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، علي الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البرلمان المصري في التواصل مع البرلمانات المناظرة من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لدول القارة الافريقية، والحديث عن غياب العدالة في توزيع اللقاحات، علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي اليوم الأحد، خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق الخولي، بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة الأفريقية، وذلك في حضور ممثلي وزارتي الصحة والخارجية.

واشار الخولي إلي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وعدم المساواة في توزيعها بأنه أمر "غبي"، مشددا علي أهمية الدور المصري والمجهودات الرامية لتوفير اللقاحات ومسانده الدول الافريقية المباشرة أو غير المباشرة منها، ويظل لها دور سياسي ودبلوماسي مع مختلف الأطراف بأنه لا يمكن تجاهل أفريقيا.

وأضاف الخولي، إلي أن الجميع في مركب واحد، مشيرا إلي أهمية وضع تصورات بشأن البنية التحتية في أفريقيا بما يمكنها من تلقي اللقاحات، مع الضغط بقوة فيما يخص مجال الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

واستطرد الخولي قائلا : "نحن أمام قضيه حق في الحياة، وعلي جميع أطراف المجتمع الدولي دعمها ومساندتها فلا يمكن سيطرة الدول الغنية علي اللقاحات وتجاهل افريقيا"