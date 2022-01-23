نشرة المرور: خريطة الزحام المرورى والطرق البديلة بمحاور الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور فيكتور أمانويل عند منطقة كايرو سيز مول، ناصحا بسلوك الطرق الجديدة وخاصة محور المحمودية الذى يمتد بطول 21 كيلو مترا لنقل الحركة المرورية بين شرق وغرب المحافظة، والذى يستغرق حوالى 21 دقيقة.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة، فى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم ومتجه لشارع بورسعيد وبعض الأحجام المتفرقة فى شارع جيهان السادات، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تشهد بعض الأحجام فى شارع المحافظة.

ولفت صابر إلى أن محافظة أسيوط تشهد بعض الأحجام فى كوبرى فيصل للمتجه إلى موقف الأزهر ومنطقة الإبراهيمية وفى منطقة يسرى راغب، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى الحركة المرورية فيهما مرضية تماما.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى منطقة البساتين والمنيب والمتجه إلى المريوطية، ناصحا بسلوك الدائرى الأوسطى أو مناطق سراى القبة إلى محور العصار ثم كوبرى تحيا مصر.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أنها تشهد بعض الأحجام للقادم من الجيزة والدقى ومتجه لميدان الجيزة وفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان بديلا عن كوبرى الدقى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى أنها تشهد أحجام فى كورنيش النيل للقادم من المعادى وحلوان ومتجه لوسط المدينة، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد.

وأشار إلى أن محور الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.