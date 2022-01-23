هوية أسوان 2022.. فيديو يستعرض جهود القوات المسلحة فى تطوير المحافظة

جدة - نرمين السيد - وتناول الفيديو الحديث عن أسوان، بلاد الذهب وتاريخها الذى يعبر عنها وحاضرها الملىء بالإنجازات وهويتها المصرية وتقاليدها العريقة والطموح بأن يظل لها مكانة عظيمة بين كل بلاد العالم وفى قلب كل زائريها، ولذلك كان لا بد من وجود هوية بصرية لها تظل راسخة فى أذهان لكل من يزورها.

وأوضح الفيديو أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون مع محافظة أسوان وطلبة الجامعة الألمانية وبعض من طلاب المدارس الزخرفية وطلبة كلية الآثار، قامت بتنفيذ هوية بصرية للمحافظة تبدأ بمطار أسوان، ومحطة قطار سكة حديد أسوان، والميادين العامة والجداريات التى تزين شوارع المدينة مرورا بالسوق التجارى وبعض المعالم السياحية والمراكب النيلية والسيارات التى تحمل طابعا يعبر عن أصالة المحافظة، ومدينة غرب سهيل ذات الطابع التاريخى.