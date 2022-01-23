سامح شكرى يفتتح المقر الجديد لنادى الجالية المصرية فى سلطنة عمان (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح سامح شكرى وزير الخارجية، المقر الجديد لنادى الجالية المصرية فى سلطنة عُمان.



جدة - نرمين السيد - افتتح سامح شكرى وزير الخارجية، المقر الجديد لنادى الجالية المصرية فى سلطنة عُمان. جاء ذلك قبل مغادة وزير الخارجية للعاصمة العُمانية مسقط. صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر موقع "تويتر".

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