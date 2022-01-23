إطلاق منظومة التميز الحكومى بين كليات جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة التميز الحكومى فى جامعة الإسكندرية عدة اجتماعات بتكليف من الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة لوضع خطة عمل متكاملة وبرنامج زمنى محدد لتنفيذ المهام الواردة فى قرار تشكيل اللجنة ونشر ثقافة التميز بين كافة الكليات والمعاهد العليا بالجامعة.





وقالت جامعة الإسكندرية ـــ فى بيان صحفى اليوم الأحدــ إنه تمت مخاطبة كافة كليات الجامعة لترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية لتمثيلها كسفراء للتميز ومسئولين عن إعداد ملف الكلية للتنافس على الجائزة بدعم من عمداء ووكلاء الكليات.

وأوضحت أنه فى إطار خطة العمل الموضوعة قام الدكتور محمد أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس لجنة التميز الحكومى بالجامعة بعرض ما تمت مناقشته والتوصل إليه فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنواب رؤساء الجامعات الحكومية فى مصر، وتوضيح المهام الرئيسية وشرح آليات عمل اللجنة لضمان المشاركة الفعالة فى التنافس على الجائزة فى دورتها الثالثة 2022.

وأكدت البدء فى الخطوات التنفيذية وتسجيل كافة كليات الجامعة للمشاركة فى فعاليات الجائزة وفقا للإجراءات والجدول الزمنى الذى وضعته اللجنة المنظمة للجائزة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الدكتور على عبد الهادى مسلم أستاذ الدراسات التنظيمية فى كلية التجارة ومقرر اللجنة وضح الفئات المختلفة للمشاركة فى جوائز التميز مع التركيز على "جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة" وتوضيح أهدافها وشرح محاورها وعرض نموذج عملى وتطبيقى للمحاور والأبعاد والمعايير الرئيسية للجائزة.

كما قام بتشكيل فرق عمل من أعضاء اللجنة وفقا للمحاور الرئيسية للجائزة لإعداد وتجهيز ورش عمل يتم تنفيذها مع سفراء التميز بالكليات وكافة الأطراف ذات العلاقة.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت جائزة مصر للتميز المؤسسى بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 والرقى بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع الأجهزة والمصالح والجهات الحكومية.