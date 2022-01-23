وزيرة البيئة لـ النواب : انبعاثات مصر تمثل 0.6% من النسبة العالمية

جدة - نرمين السيد - وأكدت فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس يسرى المغازى، أن أسباب الظاهرة تتمثل فى زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحرارى بالغلاف الجوى نتيجة التطور الصناعى، والأنشطة البشرية ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية.

وأوضحت أن الانبعاثات التى تصدر مصر لا تمثل 1% من النسبة العالمية، قائلة: "رغم هذه النسبة إلا أن هناك أضرار تقع على مصر والدول العربية".

وأشارت إلى المسار المصرى للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، التى بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغييرات المناخية، وتقديم مصر فى 2015 لتقرير حول مشكلة التغييرات المناخية.

وأوضحت التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومنها اختلال أنماط الأمطار، والفيضانات، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، ونقص الإنتاجية الزراعية، وأيضا التأثيرات السلبية على الثروة السمكية، وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار، كما أشارت إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، ومنها موجات الصقيع، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه، والجفاف، وتملح التربة، وارتفاع منسوب سطح البحر.

كما استعرضت الآليات والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغير المناخى ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا أصبح هذا الملف على رأس أجندة أولويات الحكومة، مؤكدة أن النجاح الحقيقى هو دمج ملف البيئة وتغير المناخ فى كل قطاعات الدولة، كما تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخى، مضيفة أن مصر لديها 30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم، واستخدام الطاقة الشمسية.

وقالت إن التغييرات المناخية ستنعكس على الجميع وسوف تشهد دراجات الحرارة ارتفاعات بشكل كبير جدا فى الصيف وانخفاض بشكل كبير جدا فى الشتاء.

وذكرت أن الدول العربية أطلقت مجموعة من المبادرات للحفاظ على المناخ مثل السعودية التى أطلقت مبادرة المملكة الخضراء لزراعة ملايين الشجر، كما أن مصر أطلقت الاستراتيجية لتغير المناخ 2035، وأوضحت أن مصر تعرضت لأضرار بسبب التغيرات المناخية، وانعكس هذا الضرر على الطقس وحوادث مرورية، كما أن هناك بعض الأضرار التى انعكست على الزراعة.