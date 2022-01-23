تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للمنتدى الذى أنشىء عام 2011، ويضم فى عضويته 30 دولة، ويتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا الصدد.
وتترأس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى منذ عام 2017 مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا فى إطار المنتدى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترشح مصر والاتحاد الأوروبى لرئاسة المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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