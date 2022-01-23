ترشح مصر والاتحاد الأوروبى لرئاسة المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ​تعتزم مصر والاتحاد الأوروبى الترشح لرئاسة المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى الذى يعقد فى مارس 2022، فى إطار حرص مصر على المساهمة فى تعزيز جهود المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب.





تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للمنتدى الذى أنشىء عام 2011، ويضم فى عضويته 30 دولة، ويتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا الصدد.

وتترأس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى منذ عام 2017 مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا فى إطار المنتدى.