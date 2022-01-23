في إطار حرص مصر على المساهمة في تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، تعتزم مصر والاتحاد الأوروبي الترشح لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى الذي يعقد فى مارس ٢٠٢٢. تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للمنتدى الذي أنشىء عام ٢٠١١، ويضم في عضويته ٣٠ دولة، ويتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا الصدد. وتترأس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠١٧ مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا في إطار المنتدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترشح مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.