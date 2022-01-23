/674445/إليسا-تدافع-عن-منى-زكي-بتتعرض-لأسوأ-حملة-بسبب-بعدنا-عن-الاحترام

حرصت المطربة اللبنانية إليسا، الدفاع عن الفنانة المصرية منى زكي ودعمها في ظل الهجوم المريع الذي تتعرض له الفنانة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز».

دوت الخليج يرصد تعليق اليسا على جدل فيلم أصحاب ولا أعز

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «‏مؤسف جدا اللي عم شوفو وأقرأه حول أصحاب ولا أعز، بعدنا بعاد كتير عن تقبل الآخر، واحترام الناس إذا هيك منفكّر ونعالج الأمور، أو منقول لازم نتستر عليها تأخر التقبل سنوات ضوئية.

وتابعت: «تحية احترام عظيمة لكل أبطال الفيلم، وخاصة القديرة منى زكي، اللي عم تتعرض لأسوأ حملة، كل الحب».

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.