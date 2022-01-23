موعد مباراة مصر والسنغال بتصفيات كاس العالم والقنوات الناقلة "محمد صلاح ضد ماني"

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يلتقي منتخب مصر مع السنغالي، في مارس القادم، في لقاء حسم بطاقة التأهل مباشرة، لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبحث المنتخب المصري على بطاقة التأهل لكأس العالم، على حساب نظيرة القاري السنغال، بعد الوصول في النسخة الأخيرة، والتي غاب عنها الفراعنة لمدة 28 عام.

يستضيف المنتخب الوطني، مباراة الذهاب للدور النهائي من بطاقة التأهل لكأس العالم، في الـ 24 من مارس القادم، والتي تأتي بسبب تصنيف الفراعنة في الثاني.

فيما يستضيف السنغال مباراة الإياب للدور النهائي لكأس العالم، في الـ 29 من مارس القادم، بعد تصنيف أسود التيرانجا أول على القارة الإفريقية.

رحلة المنتخبين للدور النهائي

وتأهل منتخب مصر من مرحلة المجموعات بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل في اثنتين.

وتمكن منتخب السنغال من التأهل إلى الدور الحاسم إثر نجاحه في تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة.

وأقيمت القرعة بالكاميرون أمس على هامش كأس الأمم الأفريقية وحضر ممثلا عن مصر كلا من وائل جمعة واللواء مشهور.

ويتواجد منتخب مصر حاليا بالكاميرون للمشاركة في كأس أفريقيا وينتظر مواجهة مرتقبة أمام كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل.

منتخابات التصنيف الأول

السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.

منتخابات التصنيف الثاني

مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 أمم إفريقيا

وحجز البلد المستضيف منتخب الكاميرون ومعه بوركينا فاسو، مقعدين في الدور الـ 16 من نهائات أمم إفريقيا 2021، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

مواجهات نارية للدور الـ 16 من امم إفريقيا 2022

وسوف تكون هناك مواجهات قوية وتاريخية في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا، والبداية ستكون بين مصر وكوت ديفوار.

المواجهة الثانية ستكون تاريخية لمنتخب جزر القمر لأنه يصعد لأول مرة للكان الأفريقي ويتواجد في دور الـ 16 في سابقة تحدث لأول مرة ويصطدم أمام الكاميرون أصحاب الأرض.