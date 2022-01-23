/674448/محافظ-سوهاج-يهنئ-الرئيس-عبدالفتاح-السيسي بالذكرى-الـ-70-لأعياد-الشرطة

وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن ".

أعضاء " مستقبل وطن " بسوهاج يتفقدون مشروعات " حياة كريمة "

على جانب اخر نظمت محافظ سوهاج، جولة ميدانية لعدد " 40 " شاب وفتاة من أعضاء أمانة حزب " مستقبل وطن " بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمركز طما، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بحضور الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج، وعرفات بكر أمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن بسوهاج . تضمنت الجولة قيام أعضاء الحزب بزيارة لعدد من مشروعات مجلس قروي " أم دومة "، حيث تفقدوا " أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة، ووحدة الإسعاف، والمركز الطبي، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين " دوت الخليج"، ثم تفقدوا تطوير مركز شباب " أم دومة "، والوحدة الصحية بـ " أم دومة ".

واستمع الشباب خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

العناية الالهية تنقذ طفل معاق ذهنيا سقط من اعلى المنزل في سوهاج

على جانب أخر أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.