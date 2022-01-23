/674450/محافظ-سوهاج-يهنئ-وزير-الداخلية-بالذكرى-الـ-70-لأعياد-الشرطة

وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، ونثمن غالياً جهود رجال الشرطة البواسل في حفظ أمن الوطن واستقراره، ومواجهة التحديات، فتحية لرجال الشرطة ولشهدائنا الأبرار أبطال العزة والكرامة”.

كما بعث " الفقي " برقية تهنئة مماثلة للواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج، بمناسبة ذكرى أعياد الشرطة، مهنئا فيها جميع رجال الشرطة من ضباط وصف وجنود، مؤكدا على عظيم التقدير للتضحيات المبذولة في سبيل حفظ الأمن واستقرار الوطن .

ندوة بمركز البلينا

على جانب اخر في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والتواصل المستمر مع كافة الجهات و الهيئات المعنية لتفعيل قانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتعاون مع جهاز المشروعات بسوهاج، بعقد ندوة تعريفية بالقانون ١٥٢ والحوافز و المزايا و إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بحضور لطفى محمد علي رئيس المركز، ومحمد عاطف الزيات ممثلا عن جهاز المشروعات، وعدد من أصحاب المشروعات . وأوضح رئيس مركز ومدينة البلينا أن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الندوات التوعوية بقانون 152 الخاص بتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة وإزالة أي معوقات لتنفيذ القانون، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات الغير مرخصة .

تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة بجهينة تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بتحرير 7 محاضر تموينية متنوعة، خلال حملة تموينية شنتها بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين. وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة أنه الحملة استهدفت الأسواق ومحلات الجزارة، ومحلات بيع المواد الغذائية بدائرة المدينة، وأسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر متنوعة منها " ذبح خارج السلخانة، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان عن الأسعار"، مشيرا إلى استمرار تكثيف الحملات والمرور على الأسواق بشكل دوري .