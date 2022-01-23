/674453/خالد-خلف-الله-تضحيات-وبطولات-الشرطه-ساهمت-في-دعم-الاستقرار-وانعاش-الاقتصاد

تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن، بالتهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمجلس الأعلي للشرطة وجميع قيادات وقطاعات وضباط وافراد بعيد الشرطه الـ 70، مؤكدا بأن تضحيات وبطولات الشرطة ساهمت في دعم الاستقرار وكان لها الآثر الكبير في انعاش الاقتصاد الوطني، واستتباب الأمن ومكافحة الجريمة والقضاء علي الإرهاب.

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وأضاف خلف الله، بأن الخطط التي تطبقها وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأمن نجحت في النهوض بالخطط التنمويه التي تقوم بها الدولة المصرية، من خلال تطبيق سياسة امنية علي كافة المحاور الاقتصادية والجنائية والامنة يمن خلال أحدث النظم الأمنية العالمية، وانعكس ذلك بشكل ايجابي علي حياة المواطن وعلي توجهات الدولة في هذا الشان .

خالد خلف الله : تضحيات وبطولات الشرطه ساهمت في دعم الاستقرار وانعاش الاقتصاد

وثمن خلف الله، من مجهودات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والجهود التي تقوم بها في منع الجريمة قبل وقوعها من خلال آليات حديثة، وجهود جبارة لعقول ضباط القطاع ، والتي ساهمت في الصحوة الأمنية الكبيرة التي تعيشها مصر حالياً .

وتابع خلف الله، بأن المتابع لعمل جهاز الشرطة يلاحظ التطور الكبير في مكافحة الجريمة وفي التدريب والتسليح واستخدام التكنولوجيا الحديثه في مكافحة الجريمه والقضاء علي الإرهاب.

رئيس البرلمان يهنيء السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".