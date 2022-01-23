أحمد سيد زيزو مطلوب في الدوري الفرنسي

كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن اهتمام عدة فرق في الدوري الفرنسي بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت الصحيفة أن زيزو صاحب الـ26 تحت أنظار فرق الدور الفرنسي، بعد الأداء المميز الذي قدموا مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكشفت الصحيفة أنه يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب مع الزمالك بقيمة 1.7 مليون يورو، لمن يرغب في التعاقد معه.

ويتابع الكشافين في الدوري الفرنسي زيزو مع منتخب مصر خلال مباريات كأس أمم أفريقيا من أجل التعاقد مع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.

رسمياً: مصر تواجه كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا

أصبح وبشكل رسمي مواجهة مصر أمام كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وتمكنت كوت ديفوار أن تحرز المركز الأول في المجموعة الخامسة لتضرب موعداً كبيراً أمام مصر في الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا صاحبة الصدارة برصيد 9 نقاط.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير 2021 ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

مباراة مصر وكوت ديفوار

وتمكنت كوت ديفوار أن تحقق الفوز على الجزائر منذ قليل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغادر محاربو الصحراء البطولة بعدما فازوا بها النسخة الماضية في مصر.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

حيث التقي منتخب مصر وكوت ديفوار في 22 مواجهة بواقع 15 مباراة رسمية و7 وديات.

فقد خاض المنتخبين 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.