عضو مشروع ليلى الداعم للمثلية الجنسية: أصحاب ولا أعز اتصور في بيتي

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أثار كارل جرجس عضو فرقة مشروع ليلى الداعم للمثلية، جدلًا كبيرًا بعد نشر صورة من شقته، التي تم تصوير فيلم أصحاب ولا أعز فيها، وهو من إنتاج منصة نتفليكس.

دوت الخليج

تصوير أصحاب ولا أعز في شقة داعم المثلية

نشر عضو فرقة مشروع ليلى كارل جرجس، صورة له من داخل شقته، التي أصبحت مألوفة لعيون الجمهور بسبب تصوير فيلم أصحاب ولا أعز بداخلها، وعلق عليها وكتب بما معناه"شقتي ظهرت في أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس، وهو النسخة العربية من فيلم perfect strangers الإيطالي، الذي يعرض في 190 دولة حول العالم".

فرقة مشروع ليلى

عُرفت فرقة مشروع ليلى بتشجيعها للمثلية الجنسية، من خلال السماح برفع أعلام "الريمبو" الخاصة بالمثلية الجنسية في أكثر من حفلة لهم، وتم رفع أعلام المثلية الجنسية في حفلاتهم لأول مرة، دعمًا من حاضري الحفل لمؤسس الفرقة حامد سنو، ولم تكن هذه هي المرة الأولى لهم، ولكن كانت هذه الأعلام ترفع في حفلاتهم في الأردن ولبنان ، وفي عدة دول قدموا حفلاتهم بها، والفرقة المكونة من 5 شبان كانت قد منعت من الغناء في مصر نهايئًا بعد أزمتهم عام 2017، من قبل نقابة المهن الموسيقية المصري.

أزمة فيلم أصحاب ولا أعز

اتهمت منظمة العدل والتنمية الحقوقية منصة نتفليكس الإمريكية بالترويج للاباحية الجنسية داخل المجتمعات العربية والمجتمع المصرى والترويج للمثلية الجنسية داخل المنطقة العربية من خلال الافلام التى تعرضها تلك المنصة واخرها فيلم اصحاب ولا اعز والذي تم طرحه عبر منصة نتفلكس.

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بمنع منصة نتفليكس بمصر نظرا لترويجها للمثلية الجنسية وانتاج افلام بهدف هدم الاسرة المصرية وتقالية واخلاقيات المجتمعات العربية.

كما طالب نادى عاطف رئيس المنظمة البرلمان المصرى بضرورة اصدار قوانين تقضى باعدام المثليين جنسيا واعدام كل من يروج للمثلية الجنسية داخل مصر عبر اية وسيلة من الوسائل ودعت المنظمة لتشديد الرقابة الاسرية على المراهقين والمراهقات بمصر واصدار تشريعات جديدة لمنع استخدام المراهقين تحت عمر 20 عام للتليفونات الحديثة والذكية

وأكدت المنظمة ان التليفونات الحديثة المتصلة بالانترنت تهدد اجيال كاملة من المراهقين والمراهقات داخل مصر ولا توجد اية رقابة اسرية على استخدام المراهقين لتلك الوسائل الحديثة.