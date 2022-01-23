/674457/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-الجابون-وبوركينا-فاسو

تنطلق أول مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا بعد قليل، بمباراة الجابون أمام بوركينا فاسو على ملعب "ليمبي ستاديوم".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت الأجهزة الفنية للفريقين عن التشكيل الرسمي الذي سيخوضون به المواجهة الهامة بدور الـ16 من البطولة.

ويأمل بوركينا فاسو للتأهل للدور القادم بعدما قدموا مباريات جيده بالدول الأول، كما يريد المنتخب البوركيني أن يستكمل لقائاته المميزة والصعود لأبد حد من البطولة في غياب نجمهم الأول أوباميانج.

تشكيل الجابون لمواجهة بوركينا فاسو

حراسة المرمى: جان أمونوم

الدفاع: أليكس موسوندا – أنتوني تورك – سيدني مبوميني - برونو مانجا

الوسط: لويد بالون – جيلور كاجو – أندريه بوكو - جوناثان أوبيانج

الهجوم: جيم أليفينا - آرون بوبيندزا

تشكيل بوركينا فاسو

المرمى: كواكو كوفي

الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دياو – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما توريه

الهجوم: بيرتراند تراوري – بوريما باندي – دانجو أوتارا

صيد 4 نقاط، خلف المتصدر منتخب الكاميروني برصيد برصيد 7 نقاط.

نتيجة مباراة بوركينا فاسو وإثيبويا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي، بوركينا فاسو وإثيوبيا، بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في ثالث جولات المجموعة الأولى، لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسجل بوركينا فاسو الهدف الأول في المباارة في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء، من خلال أداما جويرا ارسل تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت للاعب سيريل بايالا على حدود منطقة الجزاء الذي سددها من فوق الحارس تيكليماريام شانكو لتمر الكرة داخل الشباك.

عاد منتخب إثيوبيا بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء، عن طريق جيتانيه كيبيدي من نقطة الجزاء.

غانا والجابون

خطف منتخب الجابون تعادل قاتل أمام غانا، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتمكنت الجابون أن تخطف التعادل في اللحظات الأخيرة ولك بعدما كانت متأخرة في النتيجة بهدف نظيف منذ منتصف الشوط الأول وحتى مطلع الدقيقة 89.

وتقدم أندريه أيو لغانا بالهدف الأول في الدقيقة 18 وظلت المباراة حتى الدقائق الأخيرة وظن الجميع أن غانا سوف تحقق الفوز الأول في البطولة حتى تعادلت الجابون في الدقيقة 89 لتضمن وصافة المجموعة.

وبذلك النتيجة تتصدر المغرب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ثم الجابون بـ 4 نقاط وتأتي غانا ثالثا برصيد نقطة واحدة وتتزيل جزر القمر المجموعة بصفر نقاط.