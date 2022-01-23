/674463/تشكيل-تشيلسي-الرسمي-لمواجهة-توتنهام-بالدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري الإنجليزي الممتاز، ويبحث تشيلسي عن الفوز من أجل التواجد في المراكز الأولى بعد النقاط التي خسرها خلال الفترة القادمة.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: كيبا أرازابالاجا

خط الدفاع: أزبلكويتا، تياجو سيلفا، روديجير، سار

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، حكيم زياش

خط الهجوم: ماسون ماونت، هودسون أودوي، روميلو لوكاكو

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء على ملعب ستامفورد بريدج.

تعرف على تاريخ مواجهات تشيلسي و توتنهام قبل مباراة اليوم

يحل فريق تشيلسي علي نظيرة توتنهام، والتي من المقرر إقامتها في تمام السادسة والنصف ، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين فى 59 مباراة بالدوري الانجليزي، استطاع تشيلسي في الفوز 32 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق توتنهام 6 مباريات وحضر التعادل بينهم على 20 مباراة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

الجدير بالذكر أن حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هام على حساب تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحفظ كيفين دي بروين الصدارة للسيتي بعدما ساهم في تسجيل هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكانت المباراة قوية بين الفريقين وحقق السيتي الفوز بشق الأنفس وأضاع مهاجمو الفريق أهداف عديدة بجانب لاعبي تشيلسي لوكاكو وزياش.

مباراة تشيلسي وتوتنهام

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيتي إلى 56 نقطة في صدارة الدوري بعدما لعب 22 مباراة.

كيفين دي بروين

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني ولديه 43 نقطة بعدما لعب 22 مباراة أيضا.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز لن تقام بسهولة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال خلال تصريحات قبل مباراة برينتفورد اليوم "جميعنا نعلم قيمة محمد صلاح وتجديد العقد يحتاج بعض الوقت وهناك مطالب للنادي وآخرى للاعب وأيضا وكبل أعماله".

تشيلسي ومانشستر سيتي

وزاد" بالطبع الجميع يريد الخروج من هذا الأمر بطريقة جيدة، لأن المفاوضات تقام بمثابة شركتين كبيرتين يريدون دمجهما ببعضهما البعض".

وواصل "لن تنتهي المفاوضات في عشية وضحاها وأنا أعلم ذلك والجميع يعلم أننا نريد تواجد محمد صلاح معنا واللاعب أيضا وهذا هو الأهم".