/674440/تنمية-الريف-المصري-تعلن-تيسيرات-جديدة-لشركات-صغار-المزارعين
كشفت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن عدداً من التيسيرات الجديدة لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب.
دوت الخليج
التيسيرات الجديدة تضمنت قرار اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع مراعاة أن لا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال - فى أى وقت من الأوقات - عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن
استكمالاً لحزمة التيسيرات
وقالت " تنمية الريف المصرى الجديد"، أنه يتعين على الشركات التى سبق لها القيام بتعديلات على هيكل الشركاء، ضرورة مراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها - (٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال) - كشرط لازم لقبول الطلب. كما أشارت إلى أن ذلك يأتى استكمالاً لحزمة التيسيرات التى سبق أن أعلنت عنها "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" خلال الشهور الماضية، بهدف تذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التى قد تواجه المنتفعين الجادين بأراضى المشروع فى عمليات الإستزراع والتنمية.. وكذا إستجابة للعديد من الطلبات التى تلقتها "الريف المصرى الجديد" من شركات صغار المزارعين والشباب، بالسماح لهم بإستكمال إجراءات التعديلات على هيكل الشركات، لتوفيق أوضاعهم، بما يساعدهم على إتمام عمليات الإستزراع والتنمية بقطع الأراضى المخصصة لهم فى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
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