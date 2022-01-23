نقابة التمريض تكشف عن خطتها لتسهيل صرف المعاشات للأعضاء

جدة - نرمين السيد - كشفت نقيب التمريض عضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود، عن الإجراءات التى تخذتها نقابة التمريض للتسهيل على الأعضاء القدامى الحصول على المعاشات، لافتة إلى أن مجلس النقابة بدأ منذ العام الماضى بإصدار بطاقات "ميزة" للأعضاء المحالين حديثاً لصرف المعاش بدلاً من استلامها بالبريد.





وقالت نقيب التمريض - فى بيان اليوم - إن مجلس النقابة كان حريص على مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمى، وتقديم كافة الخدمات النقابية للأعضاء بسهولة ويسر، والتى تم تنفيذها وفقاً لعدة خطوات تضمنت صرف المعاش للأعضاء بشكل مجمع كل 3 أشهر بدلاً من الوقوف فى طوابير طويلة شهرياً بمكاتب البريد لصرف المعاش، ثم إصدار بطاقات ميزة للأعضاء الجدد المحالين للمعاش وإعداد قائمة بالأعضاء القدامى لتسليمهم بطاقات ميزة تدريجياً.

من جانبه قال عبده رفعت عبد العال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، أن إصدار بطاقات ميزة لحصول الأعضاء على المعاش، ساهم فى تقليل "المرتدات" من مكاتب البريد أو البنوك للنقابة، لافتاً إلى أنه فى حال تأخر العضو فى صرف المعاش من منافذ البريد، كان يتم ردها مرة أخرى إلى النقابة، وذلك فى مدة زمنية قد تستغرق 6 أشهر، الأمر الذى كان يثير استياء الأعضاء.

وقال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، إن كافة الأعضاء الجدد المحالين للمعاش يحصلوا فور التعاقد على بطاقات ميزة لصرف المعاش، أما الأعضاء القدامى فيتم تسليمهم البطاقات تدريجياً وفقاً لخطة من 3 مراحل، حيث بدأت النقابة بالمحافظات الأقل عدداً بالأعضاء ومنها السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح ثم المحافظات الأعلى عدداً بالأعضاء المنتسبين لها، لافتاً إلى أنه يتم حصر الأعضاء بكافة المحافظات وتحديث بياناتهم وإرسالها للبنك لإصدار بطاقات ميزة للأعضاء.