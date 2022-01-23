وزير الخارجية يشهد افتتاح المقر الجديد لنادى الجالية المصرية فى مسقط

شهد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، افتتاح المقر الجديد لنادى الجالية المصرية في سلطنة عمان، وذلك قبل مغادرته العاصمة العُمانية مسقط.

وناقش وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا على التزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.