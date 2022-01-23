/674469/بسبب-العاصفة-هبه-الأرصاد-تكشف-تفاصيل-أسوأ-موجة-صقيع-تتعرض-لها-مصر

شهدت منطقة الشرق الاوسط على مدار الاسابيع الماضية عاصف ثلجية وصفت بأنها الاسوأ في التاريخ، حيث تسببت العاصفة الثلجية هبة إلى تغطية الجبال بالثلوج بتركيا، ووصل الأمر إلى نفوق الحيوانات بسبب تجمدها، كما أدت إلى تساقط الثلوج بلبنان والأردن وشمال العراق وسوريا.

دوت الخليج

وتعود تسمية العاصفة بـ«هبه» الى مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية التي اعتادت تسمية العواصف على أسماء الإناث من جانبه أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الثلجية هبة ياتي تاثيرها على مصر متمثلا فى كتل هوائية ونتيجة للبحرين الأحمر والمتوسط تراجعت حدة هذه الكتل القادمة من أبرد مكان فى العالم سيبريا بروسيا، موضحا أن هذه الكتل تسببت فى انخفاض درجات الحرارة والتى تصل للصفر بسانت كاترين وقد تصل لدرجتين تحت الصفر الأيام المقبلة، وناشد شاهين المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والاكثار من المشروبات الدافئة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين

من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين، حيث يسود طقس باردا نهارا، شديدالبرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد ، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء كما أكدت هيئة الارصاد أنه من المتوقع أن يسود بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلا، كما توقعت أن يسود طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية الغربية و على السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدلا على جنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الصغرى 07 والعظمى 15 الإسكندرية الصغرى 07 والعظمى 15 طنطا الصغرى 07 والعظمى 15 شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 15 دمنهور الصغرى 07 والعظمى 15 بلطيم الصغرى 08 العظمى 16 مطروح الصغرى 07 والعظمى 15 السلوم الصغرى 08 والعظمى 14 سيوة الصغرى 04 والعظمى 14 بورسعيد الصغرى 07 العظمى 15 دمياط الصغرى 07 والعظمى 15 الزقازيق الصغرى 07 والعظمى 15 الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 16 السويس الصغرى 07 والعظمى 16 العريش الصغرى 07 والعظمى 15 رفح الصغرى 07 والعظمى 15 رأس سدر الصغرى 07 والعظمى 17 نخل الصغرى 01 العظمى 14 نويبع الصغرى 11 والعظمى 18 طابا الصغرى 10 والعظمى 17 كاترين الصغرى00 والعظمى 10 الطور الصغرى 10 والعظمى 19 شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20 الغردقة الصغرى 12 والعظمى 19 مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 20 الفيوم الصغرى 03 والعظمى 15 بنى سويف الصغرى 03 والعظمى 15 المنيا الصغرى 03 والعظمى 15 أسيوط الصغرى 03 والعظمى 15 سوهاج الصغرى 05 والعظمى 16 قنا الصغرى 05 والعظمى 17 الأقصر الصغرى 06 والعظمى 19 أسوان الصغرى 08 والعظمى 20 أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 19 الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 18 شلاتين الصغرى 10 والعظمى 24 أبو رماد الصغرى 11 والعظمى 23 حلايب الصغرى 11 والعظمى 22 رأس حدربة الصغرى 11 والعظمى 22