وزارة الأوقاف تعلن أسماء 36 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين بالدقهلية

/674478/وزارة-الأوقاف-تعلن-أسماء-36-خطيبا-جديدا-بالمكافأة-على-بند-التحسين-بالدقهلية

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الاحد، أسماء الناجحين من محافظة الدقهلية "المجموعة الرابعة والخامسة" من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، موضحة أنه سيتم نشر باقي أسماء الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة .

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وجاءت الأسماء المديرية كالتالي: 1. عبد الرحمن راضي محمد عبده السيد الدقهلية كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف 2. معاذ أشرف التميمي رمضان محمد السطوحي الدقهلية كلية القرآن الكريم ممتاز مع مرتبة الشرف 3. علي محمود علي شهاب الدين الدقهلية كلية دراسات إسلامية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف 4. محمود طاهر السيد البربري الدقهلية كلية القرآن الكريم جيد جدًّا مع مرتبة الشرف 5. محمد حسن عبده محمد حسن الدقهلية كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف 6. عبد الرحمن أحمد زكي حسن القصبي شريف الدقهلية كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف 7. محمد علاء محمد عطية السيد الدقهلية كلية القرآن الكريم جيد جدًّا 8. مصطفى السعيد أحمد رزق الدقهلية كلية أصول الدين جيد جدًّا 9. أحمد عبد المنعم مصطفى علي الدقهلية كلية أصول الدين جيد جدًّا 10. محمد زينهم السعيد العراقي الدقهلية كلية أصول الدين جيد جدًّا 11. محمد رضا محمد محمود محمد الدقهلية كلية أصول الدين جيد جدًّا 12. مصطفى السيد حسين متولي الدسوقي الدقهلية كلية التربية جيد جدًّا 13. عبد الله يسري أحمد عبد المجيد الدقهلية كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا 14. محمد إبراهيم محمد هلال سالم الدقهلية كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًّا 15. محمود أحمد السيد أحمد علي الجد الدقهلية كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًّا 16. محمد سعد السعيد شحاتة حجازي الدقهلية كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًّا 17. عبد الفتاح علي عبد الفتاح بدير حامد الدقهلية كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًّا 18. صابر مجدي المتولي الزاهي الدقهلية كلية الشريعة الإسلامية جيد جدًّا 19. يوسف محمود يوسف محمد العزيزي الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا 20. صلاح الدين الموافي مهران سعد الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا 21. حسام محمد عبد الحميد أبو المجد الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا 22. رفعت حسن صالح عزام الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا 23. حسين حامد أنور عبده عيد الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا 24. محمود محمد محمد السيد الشربيني الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا 25. خالد عبد الجليل محمد طه الهمشريّ الدقهلية كلية القرآن الكريم جيد جدًّا 26. نصر محمد نصر عوض الله الدقهلية كلية القرآن الكريم جيد جدًّا 27. حلمي أحمد إبراهيم أحمد الدقهلية كلية اللغة العربية جيد جدًّا 28. محمود أحمد السيد حسين الدقهلية كلية اللغة العربية جيد جدًّا 29. أشرف محمود محمود الطنطاوي الدقهلية كلية دراسات إسلامية جيد جدًّا 30. صلاح جمال السعيد إبراهيم الدقهلية كلية أصول الدين جيد 31. أحمد عبد الله رأفت السيد الدقهلية كلية أصول الدين جيد 32. أحمد السعيد أحمد السعيد الجوهري الدقهلية كلية أصول الدين جيد 33. أحمد السعيد السعيد عبد الله الشيخ الدقهلية كلية أصول الدين جيد 34. أحمد عبد الباسط محمد السعيد الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد 35. الحسين صالح أحمد سعد أحمد الإمام الدقهلية كلية اللغة العربية جيد 36. أحمد عوض نافع جاد الدقهلية كلية دراسات إسلامية جيد

الأوراق المطلوبة

وأكدت وزارة الأوقاف على المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي: نسخة من المؤهل أصل. صورة الرقم القومي. صورتين شخصيتين حديثتين. صحيفة الحالة الجنائية حديثة. وطالبت وزارة الأوقاف المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.