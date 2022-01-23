/674485/البنك-المركزي-الخميس-المقبل-إجازة-بالبنوك-بمناسبة-ثورة-25-يناير-وعيد-الشرطة

أكد البنك المركزى في بيان له منذ قليل، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

دوت الخليج

الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري، كان قد أكد في تصريحات صحفية أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال العشـرة أشهر الأولى من السنة الميلادية 2021( يناير / أكتوبر) نحو 26.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما حققت ارتفاعا بمعدل 0.7% خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2021 (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار (مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2020). البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 كانت قد أظهرت تراجعها بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار (مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة