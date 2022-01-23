/674465/الزمالك-يفوز-على-المريخ-السودان-بالناشئين

حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره المريخ السودان بنتيجة 2/1، في لقاء ودي ضمن استعدادت القلعة البيضاء للفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض الزمالك المباراة كاملة بالناشئين ليتم تجهيزهم، لمباريات كاس الرابطة المصرية المتبقية كما أعلن كارتيرون بأنه سيعتمد عليه خلال أخر مبارتين.

وقاد لاعبوا الزمالك حسين ياسر المحمد بدلاً من كارتيرون الذي قرر لعب باقي لقائات القلعة البيضاء بالناشئين.

وسجل للزمالك يوسف أسامه نبيه الهدف الأول في الدقيقة 37، ثم عزز نيمار بالهدف الثاني في الدقيقة 40.

تشكيل الزمالك

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، لسيد عطية في حراسة المرمي، محمد طارق،محمد حمدي، أحمد ذكي، محمد حسام “بيسو” في خط الدفاع، طارق علاء، ماجد هاني، سيف جعفر، يوسف أسامة، سيد عبدالله نيمار في خط الوسط، حسام أشرف في خط الهجوم.

وكان خسر الزمالك أمس أمام غزل المحلة بنتيجة 3/0، ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة وحيده، بعد خسارته مبارتين وتعادله في لقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لكأس الرابطة.

قرارات مجلس الزماك بعد الخسارة أمام غزل المحلة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

رسمياً.. مرتضي منصور يتلقى دعوة من الكاف لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا

تلقى صباح اليوم الأحد، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا

وكتب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ٣٣ المقامة حاليا بالكاميرون والمقرر لها في السادس من فبراير المقبل.