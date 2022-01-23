/674467/تشكيل-توتنهام-الرسمي-لمواجهة-تشيلسي-بالدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز بعد خسارتين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل ايام.

وفيما يلي تشكيل توتنهام الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تانجانجا، سانشيز، إيريك داير، دافيز

خط الوسط: دوهيرتي، هويبيرج، هاري وينكس

خط الهجوم: سيسينون، بيرجفاين، هاري كين

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء على ملعب ستامفورد بريج.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي

أعلن توماس توخيل التشكيل الرسمي لفريق تشيلسي لمواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي بديربي لندن.

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري الإنجليزي الممتاز، ويبحث تشيلسي عن الفوز من أجل التواجد في المراكز الأولى بعد النقاط التي خسرها خلال الفترة القادمة.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: كيبا أرازابالاجا

خط الدفاع: أزبلكويتا، تياجو سيلفا، روديجير، سار

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، حكيم زياش

خط الهجوم: ماسون ماونت، هودسون أودوي، روميلو لوكاكو

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء على ملعب ستامفورد بريدج.

تعرف على تاريخ مواجهات تشيلسي و توتنهام قبل مباراة اليوم

يحل فريق تشيلسي علي نظيرة توتنهام، والتي من المقرر إقامتها في تمام السادسة والنصف ، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين فى 59 مباراة بالدوري الانجليزي، استطاع تشيلسي في الفوز 32 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق توتنهام 6 مباريات وحضر التعادل بينهم على 20 مباراة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

الجدير بالذكر أن حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هام على حساب تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحفظ كيفين دي بروين الصدارة للسيتي بعدما ساهم في تسجيل هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكانت المباراة قوية بين الفريقين وحقق السيتي الفوز بشق الأنفس وأضاع مهاجمو الفريق أهداف عديدة بجانب لاعبي تشيلسي لوكاكو وزياش.