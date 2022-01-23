/674468/وكيل-شباب-الشيوخ-نفخر-بما-قدمه-رجال-الشرطة-لحماية-الوطن-وذكراهم-ال70-عيد-لكل-المصريين

تقدم النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، ولوزارة الداخلية وقياداتها والعاملين بها كافة، بمناسبة الذكرى 70 للاحتفال بعيد الشرطة ، مؤكدًا أن رجال الشرطة يبذلون أسمى معاني الفدائية والبطولة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، فضلًا عن دورهم الكبير في مكافحة الارهاب وسقوط العديد من الشهداء منهم في سبيل خدمة الوطن.

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وأضاف دياب، في تصريحات له اليوم، أن عيد الشرطة يعتبر عيدا لكل المصريين، لأنهم يفخرون بما حققه هؤلاء الرجال من إنجازات وتضحيات على مر الأزمنة، فاختيار يوم 25 يناير لم يكن وليد الصدفة، ولكنه جاء متزامنا مع توقيت قدمت فيه الشرطة تضحيات من أجل رفعة هذا الوطن.

وكيل شباب الشيوخ: نفخر بما قدمه رجال الشرطة لحماية الوطن.. وذكراهم ال70 عيد لكل المصريين

واشاد دياب، بما شهدته وزارة الداخلية الفترة الأخيرة من إدخال التحول الرقمي وذلك للتيسير على المواطنين وتمكينهم من قضاء خدماتهم وهم داخل المنزل، وهو ما يتماشى مع نجاح الدولة المصرية فى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى تطبيقات الذكاء الصناعى من خلال الاستثمار الأمثل لتلك الطفرة فى تطوير مجالات العمل الخدمى الجماهير، لاسيما الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين. .

واختتم دياب، بتقديم التحية لشهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين ‏دفعوا أرواحهم الذكية دفاعاً عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطاني ‏الغاشم، والذين يتواصل عطائهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم.

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى لرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، والذكرى الحادية عشر لثورة ٢٥ يناير.

جاء في نص برقية التهنئة : "يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة ٢٥ يناير، أن أرسل إليكم باسمى وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهانى بهذه المناسبة الجليلة التى نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذوداً عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذى حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء."

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، وذكرى ثورة ٢٥ يناير

وأكد رئيس مجلس النواب: "لقد وقفتم – يا سيادة الرئيس– مع الشعب فى فترة – وَلـّـْـت – نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :"فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، فى طريق النمو والتطور." واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، بالدعاء : " حفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده.