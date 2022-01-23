النائب هشام الحصري:رجال الشرطة لهم الفضل في عودة الأمن والأمان بعد الظروف الصعبة التي عاشتها مصر

/674470/النائب-هشام-الحصريرجال-الشرطة-لهم-الفضل-في-عودة-الأمن-والأمان-بعد-الظروف-الصعبة-التي-عاشتها-مصر

وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، التحية للشعب المصري ولرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ70 ، لافتا أن جهاز الشرطة يقدم العديد من التضحيات وكان له كل الفضل في رجوع الأمن والأمان بعد الظروف الصعبة التي عاشتها الدولة المصرية.

دوت الخليج

وأضاف الحصري، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن جهاز الشرطة قدم تضحيات كبيرة من أفراده منذ ثورة 25 وحتي الآن، وذلك من أجل الدفاع عن الوطن وعن المواطن وعن كل ما يتعلق بعودة الأمن إلي أراضي مصر.

هشام الحصري:رجال الشرطة لهم الفضل في عودة الأمن والأمان بعد الظروف الصعبة التي عاشتها مصر

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الأمن والأمان هو أساس تقدم أي دولة وعودة استقرارها، موجها التحية لرجال الشرطة علي ما يبذلونه في سبيل تحقيق الأمن والأمان الذي نعيشه حاليا، مضيفا: الرئيس السيسي يولي جهاز الشرطة بعناية فائقة.

رئيس البرلمان يهنيء السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".