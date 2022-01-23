/674473/ليفربول-يضرب-كريستال-بالاس-بثلاثية-في-الدوري-الإنجليزي

حقق ليفربول الفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم ليفربول مباراة قوية وسيطر لاعبوه على مجرياتها وهددوا مرمى كريستال بالاس في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبي كريستال بالاس أداء جيد.

وأفتتح الأهداف فان دايك في الدقيقة 8 برأسية قوية، ثم عزز تشامبرلين بالهدف الثاني في الدقيقة 32، وأحرز تافاريس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89، وسجل إداورد هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 48 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما ظل رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 24 في المركز الثالث عشر.

تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كيرتس جونز

خط الهجوم: أوكسليد شامبرلين، دييجو جوتا، روبرتو فيرمينو

تشكيل كريستال بالاس:

حراسة المرمى: جويتا

خط الدفاع: وارد، جويهي، أندرسون، ميتشيل

خط الوسط: هوجيس، شلوب، جالاجير

خط الهجوم: أوليس، ماتيتا، إدوارد

يورجن كلوب

قال يورجن كلوب: "أتمنى التوفيق للثلاثي الأفريقي المشارك في كأس أمم أفريقيا والتوفيق والسعادة والحظ والنجاح والتنافس في هذه البطولة الرائعة".

وواصل "ساديو ماني لعب البطولة وبدأ الفوز في المباراة الأولى ولسوء الحظ خسر محمد صلاح أمام نيجيريا، ونتابع بشكل جيد مباراة الثلاثي الأفريقي في البطولة وندعمهم دائما عندما يشاركوا مع منتخبات بلادهم".

واختتم "بكل صدق أتمنى أن يذهب ثنائي من الثلاثي الأفريقي إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ويتوج أحدهم باللقب، وأعرف مدى شعور هذه البطولة جيداً لهم، وأتمنى لهم التوفيق في القادم".

ليفربول يضرب أرسنال بثنائية ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.