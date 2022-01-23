/674474/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-ليستر-سيتي-وبرايتون-بالدوري-الإنجليزي

انتهت أحداث مباراة ليستر سيتي وبرايتون، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في لقاء يجمع بين الفريقين، في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انطلقت صافرة بداية مباراة ليستر سيتي وبرايتون، في الرابعة مساء، على ملعب كينج باور، معقل فريق ليستر.

تقدم ليستر سيتي في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 46 من عمر المباراة، عن طريق باستون داكا، ليعود برايتون بالتعادل عن طريق داني ويلبيك، في الدقيقة الأ 82 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل ليستر سيتي المركز العشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة، من أصل 20 مباراة، فيما يحتل برايتون التاسع برصيد 30 نقطة، من أصل 22 مباراة.

ليستر سيتي في المباراة:

حراسة المرمى: بيتر شمايكل

خط الدفاع: جاستن، أمارتي، سوينشو، توماس

خط الوسط: دوسابري هال، تيليمانس، ماديسون

خط الهجوم: لوكمان، بارنس، باتسون داكا

تشكيل برايتون في المباراة:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا، وبستر، موباي، ماك أليستر

خط الوسط: تروسارد، جروس، مودر

خط الهجوم: ألزبات، بورن، فيلتمان

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الرسمي للريدز لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ويغيب عن ليفربول في مواجهة اليوم الثنائي الناري محمد صلاح وساديو ماني، بسبب التواجد مع منتخبات بلادهم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويريد ليفربول تحقيق الفوز من أجل تقليل النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر والذي تعادل بالأمس أمام ساوثهامبتون بهدف لكل فريق.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بخلاف مباراة الدوري اليوم وفي حال الفوز بها سيتقلص فارق النقاط إلى 5 فقط.

ليفربول وأرسنال

وحقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.