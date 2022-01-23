/674476/النائبة-هادية-حسنى-تطالب-بإنشاء-مصانع-لتوفير-لقاح-كورونا-فى-إفريقيا

قالت النائبة هادية حسني السعيد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن محور الصحة من اهم محاور واهداف استراتيجية افريقيا 2063، لافتة إلى نسبة التطعيمات 5 % لافريقيا 50% للعالم، مثمنة بدء انتاج شركة فاكسيرا للقاح خلال الـ 3أشهر القادمة، مطالبة بضرورة إنشاء مصانع فى افريقيا لتحقيق الإكتفاء منها.

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جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق الخولى، بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة الأفريقية.

استراتيجية افريقية 2063

وأقترحت عضو مجلس النواب، عمل مبادرة “افريقياهلس” ليس فقط لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أن مصع واحد لن يكفي مطالبة بالتوسع فى انتاج كل لقاحات الامراض والاوبئة، فضلا عن تفعيل التدريب عن بعد ، من خلال تقنية زووم، افريقيا ليست مستغلة لسوء التكنولوجيا ، الطبيب عن بعد لجراء العمليات.

ولفتت النائبة هادية السعيد، إلى استغلال مؤتمر الهيئة العامة للشراكة المصرية الافريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية، المقام فى الأقصر تحت رعاية وزارة الخارجية، فى الخروج بمبادرات والتوصيات يمكن الاستفادة منها فى التنمية الافريقية.

هذا وأكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، علي الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البرلمان المصري في التواصل مع البرلمانات المناظرة من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لدول القارة الافريقية، والحديث عن غياب العدالة في توزيع اللقاحات، علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

واشار الخولي إلي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وعدم المساواة في توزيعها بأنه أمر "غبي"، مشددا علي أهمية الدور المصري والمجهودات الرامية لتوفير اللقاحات ومسانده الدول الافريقية المباشرة أو غير المباشرة منها، ويظل لها دور سياسي ودبلوماسي مع مختلف الأطراف بأنه لا يمكن تجاهل أفريقيا.

وأضاف الخولي، إلي أن الجميع في مركب واحد، مشيرا إلي أهمية وضع تصورات بشأن البنية التحتية في أفريقيا بما يمكنها من تلقي اللقاحات، مع الضغط بقوة فيما يخص مجال الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

واستطرد الخولي قائلا : "نحن أمام قضيه حق في الحياة، وعلي جميع أطراف المجتمع الدولي دعمها ومساندتها فلا يمكن سيطرة الدول الغنية علي اللقاحات وتجاهل افريقيا"