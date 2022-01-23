/674477/افتتاح-مكتب-تأهيل-اجتماعي-لخدمة-ذوي-الهمم-بقرية-ديروط-بالمحمودية

افتتح المهندس على زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية، برفقة محمد عبد المجيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، مكتب تأهيل الإجتماعى بمقر الشئون الاجتماعية بقرية ديروط بالمحمودية.

وذلك لخدمة أبناء المركز من ذوى الهمم و تخفيفا عليهم من الانتقال الى مركز آخر ، كما تم تدعيمه بعدد ٢ جهاز كمبيوتر.

حيث أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوى الهمم وان المحافظة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وإتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع.

من الجدير بالذكر انه تم تخصيص ٨ مكاتب تأهيل اجتماعى يستفيد منه ١١٣١٣ مواطن من ذوى الهمم بنطاق المحافظة.

محافظ البحيرة يعلن عن الموافقة على إقامة 23 مشروع إستثمارية، توفر 494 فرصة عمل مباشرة

وافقت اللجنة العليا للإستثمار خلال إجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء الجنة، على إقامة 23 مشروعات إستثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة تتجاوز 245 مليون جنية توفر 494 فرصة عمل مباشرة وتلك المشروعات هى

1- مصنع اعلاف على مساحة 5 فدان بناحية المهدية بمركز ابو المطامير بتكلفة 40 مليون جنية ويوفر 26 فرصة عمل مباشرة

2- مشروع انتاج داجنى يضم 8 عنابر على مساحة 15120 م2 جنوب وادى النطرون بتكلفة 13 مليون جنية ويوفر 50 فرصة عمل

3- عدد 4 منافذ بيع اسمدة والات زراعية على مساحة 500 م2 بناحية قرية احمد بدوى ومدينة النوبارية بمركز ابو المطامير بتكلفة 9 مليون جنية وتوفر 6 فرص عمل

4- مشروع انتاج داجنى ( بيض المائدة ) على مساحة 2800 م2 بناحية وادى النطرون بتكلفة 5,5 مليون جنية ويوفر 22 فرصة عمل

5- مشروعى ( محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة – ثلاجة حفظ خضر وفاكهة بمشتملاتها ) على مساحة اجمالية 6000 م2 بناحية قرية الشعراوى مركز ابو المطامير وبتكلفة اجمالية 19,5 مليون جنية ويوفران 61 فرصة عمل

6- مشروع انتاج حيوانى على مساحة 201 م2بناحية البستان مركز حوش عيسى بتكلفة 3 مليون جنية ويوفر 8 فرص عمل

7- مشروع انتاج حيوانى على مساحة 1200 م2 بناحية قرية العشرة الاف مركز ابو المطامير بتكلفة 2,7 مليون جنية ويوفر عدد 2 فرصة عمل

8- مشروع انتاج حيوانى على مساحة 1132 م2 بناحية منطقة السلام جنوب التحرير بمركز بدر بتكلفة 2 مليون جنية ويوفر 7 فرص عمل

9- مزرعة تربية ماشية على مساحة 2804 م2 بقرية الشعراوى مركز ابو المطامير بتكلفة 4,7 مليون جنية ويوفر 5 فرص عمل

10- عدد 3 مشروعات ( محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة – ثلاجة حفظ خضار وفاكهة – مصنع برانيك بلاستيك ) على مساحة اجمالية 11 الف م2 بناحية غرب الطريق الصحراوى بمركز وادى النطرون بتكلفة 8 مليون جنية وتوفر 37 فرصة عمل

11- مشروع انتاج حيوانى بمشتملاته على مساحة اجمالية 21 الف م2 بزمام قرية عثمان محرم بغرب النوبارية بتكلفة 3,5 مليون جنية وتوفر 10 فرص عمل

12- مشروع انتاج داجنى ( بدارى تسمين ) على مساحة اجمالية 3360 م2 بناحية مركز وادى النطرون بتكلفة 6,3 مليون جنية وتوفر 12 فرصة عمل

13- مشروع انتاج حيوانى على مساحة اجمالية 4000 م2 بقرية الناصر مركز ابو المطامير بتكلفة 3,5 مليون جنية وتوفر 4 فرص عمل

14- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 21 الف م2 بناحية قرية محمد متولى الشعراوى بمركز ابو المطامير بتكلفة 25 مليون جنية وتوفر 20 فرصة عمل

15- مزرعة دواجن على مساحة 840 م2 بناحية قرية الشعراوى مركز حوش عيسى بتكلفة مليون جنية وتوفر 4 فرص عمل

16- مخزن سيارات ومخزن قطع غيار على مساحة 92500 م2 بناحية قرية محمد متولى الشعراوى بمركز ابو المطامير بتكلفة 33,5 مليون جنية وتوفر 23 فرصة عمل

17- ثلاجة حفظ وتبريد خضراوات وفاكهة على مساحة 767 م2 بناحية قرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى بتكلفة 1,5 مليون جنية وتوفر 26 فرصة عمل

18- مشروع اقامة مطحن دقيق بطاقة 250 طن / يوم على مساحة 3000 م2 شرق الطريق الصحراوى بمركز ابو المطامير بتكلفة 3,9 مليون جنية ويوفر 18 فرصة عمل

19- ثلاجة حفظ خضار وفاكهة على مساحة 1140 بناحية مركز بدر بتكلفة 4 مليون جنية وتوفر 42 فرصة عمل

20- مشروع مصنع كرتون على مساحة 10 الاف م2 بقرية الشعراوى مركز ابو المطامير بتكلفة 28,5 مليون جنية ويوفر 26 فرصة عمل

21- محطة خدمة وتموين سيارات بالغاز على مساحة 1000 م2 بناحية القناوية بمركز ابو المطامير بتكلفة 4,95 مليون جنية وتوفر 12 فرصة عمل

22- مشروعى ( ثلاجة خضار وفاكهة – محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة ) على مساحة اجمالية 12000 م2 بمركز ابو المطامير بتكلفة اجمالية 7,35 مليون جنية وتوفر 69 فرصة عمل

23- مشروع انتاج حيوانى على مساحة 4000 م2 بغرب النوبارية مركز ابو المطامير بتكلفة 5,15 مليون جنية وتوفر 4 فرص عمل

هذا وقد أكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠٪ على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع إتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها.

واشار المحافظ على اهمية مثل تلك المشروعات والتى ساهمت مع جهود المحافظة التنموية والمشروعات الكبرى التى تنفذها فى حصول المحافظة على المركز الاول على مستوى الجهمورية فى الانتاج الحيوانى والداجنى.