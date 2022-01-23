رئيس إفريقية النواب يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات اللجنة بشأن توفير لقاحات كورونا بالقارة السمراء

/674481/رئيس-إفريقية-النواب-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-اللجنة-بشأن-توفير-لقاحات-كورونا-بالقارة-السمراء

أكد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، حرص مصر على توفير اللقاح لدول القارة السمراء والحصول على حصتها الدولية، لافتا إلى إنها حصلت على 2 % مما وعدت به، بلغت 540 مليون جرعة الي افريقيا استهلك منها 310 مليون.

دوت الخليج

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق الخولى، بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة الأفريقية.

توفير لقاحات كورونا

وأوضح رئيس أفريقية النواب، أن هناك العديد من الدول الأفريقية لا تمتلك بنية أساسية مناسبة لتلقي اللقاحات، كالتسجيل الالكتروني للحصول على اللقاح، والتقسيم على مراحل، فضلا عن عدم وجود اماكن ملائمة لتخزين اللقاحات، مشددا على ضرورة مساعدة افريقيا فى بناء بناء بنية اساسية حتي تستطيع الاستفادة من اللقاح.

هذا وأكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، علي الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البرلمان المصري في التواصل مع البرلمانات المناظرة من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لدول القارة الافريقية، والحديث عن غياب العدالة في توزيع اللقاحات، علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

واشار الخولي إلي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وعدم المساواة في توزيعها بأنه أمر "غبي"، مشددا علي أهمية الدور المصري والمجهودات الرامية لتوفير اللقاحات ومسانده الدول الافريقية المباشرة أو غير المباشرة منها، ويظل لها دور سياسي ودبلوماسي مع مختلف الأطراف بأنه لا يمكن تجاهل أفريقيا.

وأضاف الخولي، إلي أن الجميع في مركب واحد، مشيرا إلي أهمية وضع تصورات بشأن البنية التحتية في أفريقيا بما يمكنها من تلقي اللقاحات، مع الضغط بقوة فيما يخص مجال الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

واستطرد الخولي قائلا : "نحن أمام قضيه حق في الحياة، وعلي جميع أطراف المجتمع الدولي دعمها ومساندتها فلا يمكن سيطرة الدول الغنية علي اللقاحات وتجاهل افريقيا"