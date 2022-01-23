/674486/محافظ-بني-سويف-يهنئ-الرئيس-السيسي-بعيد-الشرطة-الـ-70

وجاء فيها : “يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد الشرطة السبعين وذكرى ثورة يناير، أعادهما الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها”.

محافظ بني سويف يُهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة الـ 70

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،والسيد الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،والسيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة،هنأهم خلالها بهذه المناسبة الوطنية ،وأن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

على جانب أخر بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.

وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن ".