عاجل.. رئيس الجزائر يزور مصر غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة الجمهورية بالجزائر، أن عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطنى، سيجرى زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.





ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين، وتبدأ من غد الإثنين. جاء ذلك عبر الحساب الرسمى لرئاسة الجمهورية الجزائرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"،

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