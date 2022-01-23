الإفتاء توضح حكم إزالة الشعر بين الحاجبين بالنسبة للرجال (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه نه يجوز إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال فهو ليس من النمص المنهى عنه.

قال الدكتور محمود شلبى، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، متحدثا عن حكم حلق شعر الجسم للرجال، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائى.





وأضاف شلبى فى فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم حلق شعر الجسم للرجال بالليزر؟ أنه لا بأس بإزالة الشعر فى المناطق الحساسة بأى طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أى باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.