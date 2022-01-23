توجيهات رئيس الوزراء بشأن ملف التعامل مع مياه الأمطار فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والدكتور طارق ندا، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما شارك فى الاجتماع، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، عميد هندسة الإسكندرية، والدكتور وليد البرقى، رئيس قسم الهندسة الصحية بهندسة الإسكندرية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أنه سبق عقد اجتماع بشأن ملف التعامل مع مياه الأمطار فى محافظة الإسكندرية، وتم خلاله الاتفاق على عدد من المشروعات، وضرورة وضع خطة تنفيذية لهذا الملف تستند إلى فصل شبكة الصرف الصحى عن مياه الأمطار، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه طبقاً للتغيرات المناخية التى نشهدها حاليا، فهناك عدد من المشروعات المطلوبة لمواجهة الظواهر الناتجة عنها.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين المعنيين، ومع مسؤولى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، التى أعدت الدراسة المبدئية لخطة الإدارة المتكاملة لمياه الأمطار، مضيفًا: "نحن فى انتظار تقديم كلية الهندسة خطة تنفيذية، تمهيدا للبدء فى تنفيذها على الفور".

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولى، بالإشارة إلى ضرورة استغلال الفترات التى تتخلل النوات وموجات الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال الأشهر الحالية، لإعداد الخطة المطلوبة، لافتا إلى أن آخر "نوَة" يمكن أن تتعرض لها المحافظة تتزامن مع بداية شهر إبريل، وهو الأمر الذى يستلزم الانتهاء من الخطة التنفيذية خلال هذه الفترة.

وفى ضوء ذلك، كلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل بحلول عاجلة مع المناطق الساخنة التى تعرضت لبعض المشكلات الناجمة عن موجات الطقس السيئ خلال الفترة الماضية، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة مراعاة أن تتضمن المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها فى المحافظة شبكة صرف مياه الأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحى.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل لجنة دائمة من المسؤولين المعنيين، وبرئاسة المحافظ، تكون مسؤولة عن تذليل أية معوقات وتتابع تنفيذ المشروعات المختلفة بالإسكندرية، بحيث تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعى فى المحافظة، وترفع تقريرا لرئيس الوزراء عن أعمالها بصفة دورية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور سعيد علام، عميد هندسة الإسكندرية، نبذة عن الموقف التنفيذى لمشروع إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه عقب الاجتماع السابق الذى عقده رئيس الوزراء بشأن "الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية" والتى تتلخص محاورها الرئيسية فى الفصل الجزئى لشبكات الأمطار والصرف الصحى فى بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائى مباشرة، أخذا فى الاعتبار تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، تم دراسة التكليفات الصادرة عن هذا الاجتماع، وتحديد البيانات المطلوبة للوصول إلى رؤية موحدة، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن ضمت المسئولين المعنيين قدمت خلالها شركة الصرف الصحى بيانا عن مشروعات الإحلال والتجديد الجارى تنفيذها، كما تم تقديم دراسة المخطط الشامل للإحلال والتجديد حتى يتسنى دراسته ووضع رؤية موحدة بشأنه.

من جانبه، أشار الدكتور وليد البرقى، رئيس قسم الهندسة الصحية بهندسة الإسكندرية، إلى أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تقدمت بملاحظاتها على الدراسة المقدمة، وخلال ذلك تم الاتفاق على البدء بمنطقة المنتزة، ثم أعقب ذلك تقديم الشركة بيانات حول محطات الرفع والقدرات التصميمية لها، ثم قام ممثلو جامعة الإسكندرية بالرد على ملاحظات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على الدراسة المقدمة، وتم عرض مسارات المجمعات الرئيسية المقترحة بمنطقة المنتزة والتى ستستقبل مياه الأمطار من الشوارع الجانبية، كما تم الاتفاق على أن يقوم فريق جامعة الإسكندرية باستكمال مسارات المجمعات الرئيسية المقترحة لباقى أحياء الدراسة تباعا.

كما أشار الدكتور وليد البرقى، إلى أن فريقا من جامعة الإسكندرية تقدم بمقترح مشروع إعداد المخطط العام لشبكات تصريف مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، بهدف تجميع أكبر قدر من مياه الأمطار، مع تقليل تكاليف الإنشاء والتشغيل مستقبلا، لافتا إلى أن هذا المقترح يتضمن منهجية إعداد المخطط العام لشبكة مياه الإسكندرية بدءا من مرحلة تجميع وتحديث وتحليل البيانات، وتحديد مصادر الحصول عليها، ثم مرحلة الدراسة والتخطيط، للوصول إلى مرحلة الدراسة التصميمية، وإعداد مستندات الطرح.