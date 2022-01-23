الطقس السيئ يضرب سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، وذلك بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع وجود نشاط للرياح، وذلك حتى الخميس المقبل موجها باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

ومن جانبه، أكد أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى.

ووجه بسرعة الإبلاغ الفورى عن أية مواقف طارئة أو أية أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة على الأرقام التليفونية المحددة.