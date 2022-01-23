وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • د. وائل نبيل عبدالسلام عبدالمجيد، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب. • د. حمدي محمد حسين شحات، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب. • د. ياسر فتحي حسين علي جمعة، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنيا. • د. أمل محمد محمود محمد، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة المنيا. • د. طارق محمد صلاح الدين إبراهيم فتحي، عميدًا لكلية التربية الرياضة جامعة المنيا. • د. نيفين جلال إبراهيم عيد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس. • د. شريف محمد صبري حافظ العطار، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الفيوم. • د. هلال عبدالفتاح السيد عفيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الزقازيق. • د. أمل فاروق عبدالجواد بدوي، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق. • د. محمود محمد عطية المسلاوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة حلوان. • د. ميسون محمد قطب عبدالعال، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. • د. أمال مصطفى حافظ غانم، عميدًا لمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية.

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