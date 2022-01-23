/674489/بعد-استبعادهم-من-منتخب-مصر-عماد-متعب-يجمع-بين-محمد-مجدي-أفشة-وطارق-حامد-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهرت ملامح السعادة على الثلاثي ويأتي ذلك أول تواجد لأفشة وطارق حامد معاً منذ استبعادهم من كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

محمد صلاح: كيروش قرر استبعاد أفشة علشان الشعب المصري بيحبه.. وقرر يحرق محمد شريف

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مصر بها العديد من لاعبي صناع اللعب ولكن كيروش مش شايف غير عبد الله السعيد بس.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش لم يستدعي محمد مجدي أفشة بسبب حب الجماهير للاعب وقرر عدم تواجده علشان يمشي كلامة على الكل".

وزاد "نفس الأمر كيروش قرر يحرق محمد شريف ونزلة في أخر دقيقة علشان يحرقة أمام الجماهير ومش فاهم المدرب ده بيعمل ليه كدا".

وأكمل "كيروش ممهد أنه مش هيفوز ببطولة أمم أفريقيا ودا اللي قاله قبل البطولة ولو فاز بيها هيقول أنا عملت إنجاز كبير".

أفشة وطارق حامد

وواصل "لو مدرب مصري كان متولي تدرب الفراعنة اليوم كان رحل بعد المباراة مباشرة علشان الأجنبي محمي غير المصري".

واختتم "لاعبي مصر مش بيلعبوا بروح ودا غايب بشكل كبير والمدرب هو السبب في كل دا ولازم يبقى في حساب سريع".

محمد صلاح: كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الشعب المصري فقط

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الجماهير فقط.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش بيعاند الشعب المصري ولو شايف الناس ماشية يمين بيروح هو شمال، ودايما بيتعامل مع الجماهير كدا دايما".

محمد صلاح

وزاد "هل من المعقول أن مفيش حد في مصر بيفهم وكيروش بس هو اللي فينا، والمدرب ده عامل زي النجار المسلح اللي بيرقع في البيت، وكيروش هيفضل يعاند شعب مصر دايما ومفيش فايدة".

وتابع "معقول مصر مفيش فيها غير صانع العاب واحد بس وهو عبد الله السعيد، المدرب دا مش عارف بيعمل أي ولازم يتحاسب".

واختتم "كيروش قرر عدم وجود أفشة في المنتخب علشان الجماهير بتحب اللاعب ودايما بيعمل عكس الجماهير".