ميريام فارس تثير الجدل بـ وصلة رقص مغربية

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أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة أحدثت ضجة عارمة.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

رقص ميريام فاس المغربي

نشرت فارس مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي ترقص بملابس بدوية.

وعلقت عليه قائلة: "أنا مغرومة بهذه الحركات بالذات.. شاركوني رقصتكم وسأنشر الأجمل منها على الاستوري".

على الصعيد الآخر، روجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن أغنيتها الجديدة التى حملت عنوان " معليش"، مشيرة إلى طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ميريام فارس تحمس الجمهور لطرح الاغنية

ونشرت ميريام فارس عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر"، فيديو كليب لإغنيتها الجديدة معليش ترقبا لطرحها يوم الخميس القادم.

أغنية غدارة يا دنيا

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، فيديو كليب أغنية بعنوان "غدارة يا دنيا" من وثائقي "الرحلة" التي أطلقته منصة نتفيلكس، وتعد الاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

كلمات أغنية غدارة يادنيا

وتقول كلمات الأغنية: "غدارة أنت يا دنيا وأحلى ما فيك مايهمنيش، غدارة أنت يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش، حبه ده كان خيال، خد مني نفسي وراحة البال، حبه ده كان خيال صعب المنال، برضه هعيش بيك يا دنيا، برضه هعيش بيك يا دنيا.. أمانة يا دنيا لو جا يشكيلك حنّي عليه، أمانة يا دنيا تخديه فحضنك وتداري عينيه".

ميريام فارس بمسلسل تساهيل

وشاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس في بطولة مسلسل تساهيل مع النجم بيومي فؤاد، وذلك ضمن أعمال شاهد الأصلية.

وظهرت ميريام فارس بمسلسلها الجديد وهى تقوم باصدام شاب بسيارتها بدون قصد، ولكن الشاب يخرج من هذه الحادثة سليمًا ويطلب التقاط صور تذكارية معها.

بدأ عرض مسلسل تساهيل عبر منصة شاهد VIP – Shahid Vip، يوم 19 ديسمبر الماضي، وتظهر ميريام فارس كضيفة شريف في إحدى حلقات تساهيل وليست بطلة أساسية، كما أن النجم بيومي فؤاد يعد هو الممثل المصري الوحيد المشارك في العمل.

أبطال مسلسل تساهيل

مسلسل تساهيل من تأليف محمد الراشد وإخراج رافع حمدي، ويشارك في البطولة كلًا من علي السبع، بيومي فؤاد، بدر اللحيد، ريم علي، عهود السامر، محمد الراشد، ويشهد العمل مشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي.