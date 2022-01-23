/674490/سيراميكا-كليوباترا-يضم-لاعب-الترسانة-الغزال-خلال-الإنتقالات-الشتوية

نجح فريق سيراميكا كليوباترا، من ضم محمد محمود الشهير بالغزال، لاعب فريق الترسانة، على سبيل الإعارة، لمدة 6 شهور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء محمد محمود الشهير بالغزال لاعب فريق الترسانة مواليد ٢٠٠٣ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع محمد محمود على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر بنية البيع، ويجيد "الغزال" بقدمه اليسرى، ويشغل مركز الظهير الأيسر، وساعد الوسط الأيمن.

ويتواجد فريق سيراميكا كليوباترا، في المركز التاسع، من جدول ترتيب جدول المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من أصل 8 مباريات.

فيما يتواجد سيراميكا في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة في المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، في المركز الثالث.

نتيجة مباراة سيراميكا وإنبي بكأس الرابطة

حقق إنبي الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2/1، صمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية.

وبدأ اللقاء بسيطرة من إنبي على مجريات المباراة، حتى بادله لاعبوا سيراميكا ببعض الهجمات التي شكلوا منها خطورة على مرمى الفريق البترولي.

وأفتتح الأهداف صلاح ريكو لإنبي في الدقيقة 49، ثم تعادل شادي حسين لسيراميكا بالدقيقة 58، وهاجم لاعبو إنبي بقوة بعدها حتى أستطاعوا أن يحرزوا هدف قاتل في الدقيثقة 87 عن طريق محمد إسماعيل حامد، لينتهي اللقاء بفوز غالي لإنبي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنبي للنقطة رقم 5 في المركز الأول، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز الثالثي برصيد 4 نقاط.

إنبي يتعادل مع غزل المحلة بدون أهداف في كأس الرابطة المصرية

انتهت مباراة إنبي أمام غزل المحلة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وكانت معظم مجريات المباراة في وسط الملعب، حيث حاول كل فريق على إستحياء أن يهدد مرمى الأخر، ولكن لم ينجحوا في التسجيل خلال اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك وفاركو

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.