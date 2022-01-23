تدريبات خاصة لمحمود الونش بمران منتخب مصر

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شارك جميع لاعبي منتخب مصر في مران اليوم استعداداً لمواجهة كوت ديفوار ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض اليوم محمود الونش المران بعدما كان يعاني بإصابة مؤخراً أبعدته عل لقاء منتخب مصر الأخير أمام السودان.

وخضع محمود الونش لتدريبات تأهيلية مع الجري بالكرة، ليتم تجهيزه لمواجهة كوت ديفوار الهامة والمرتقبة.

وشارك محمد عبد المنعم بدلاً من الونش أمام السودان، بعدما أصيب الأول في مباراة غينيا بيساو وخرج بين شوطي المباراة.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقي منتخب مصر وكوت ديفوار في 22 مواجهة بواقع 15 مباراة رسمية و7 وديات.

فقد خاض المنتخبين 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مصر ضد كوت ديفوار

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

منتخب مصر

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار ياوندي، استعدادًا للسفر إلى مدينة “دوالا”، التي تستضيف مباراة مصر مع كوت ديفوار، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتستغرق رحلة المنتخب الوطني من ياوندي إلى مدينة دوالا 30 دقيقة بالطائرة.