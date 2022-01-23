/674494/التعليم-العالي-تعلن-أسماء-القيادات-الجامعية-الجديدة-الصادرة-بقرارات-جمهورية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت أسماء القيادات الجامعية الجديدة كالتالي: • د. وائل نبيل عبدالسلام عبدالمجيد، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب. • د. حمدي محمد حسين شحات، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب. • د. ياسر فتحي حسين علي جمعة، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنيا. • د. أمل محمد محمود محمد، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة المنيا. • د. طارق محمد صلاح الدين إبراهيم فتحي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة المنيا. • د. نيفين جلال إبراهيم عيد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس. • د. شريف محمد صبري حافظ العطار، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الفيوم. • د. هلال عبد الفتاح السيد عفيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الزقازيق. • د. أمل فاروق عبدالجواد بدوي، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق. • د. محمود محمد عطية المسلاوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة حلوان. • د. ميسون محمد قطب عبد العال، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. • د. آمال مصطفى حافظ غانم، عميدًا لمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية المشروعات القومية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا مقدمًا من الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول المشروعات القومية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع تنمية سيناء على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأهميتها الاستراتيجية، ففي خلال السنوات السبع الماضية، شهدت سيناء نهضة ضخمة في كافة المجالات، بتنفيذ برنامج طموح للتنمية الشاملة، وسابقت الدولة فيه الزمن لسرعة الانتهاء منه، ويتضمن مشروعات تنموية عملاقة فى كافة المجالات، موضحًا أن الوزارة لديها 37 مشروعًا في سيناء بتكلفة تبلغ 13 مليار جنيه، من أبرزها تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.3 مليار جنيه، والتي تتنوع ما بين 13 مشروعًا تعليميًّا و17 خدميًّا و3 مشروعات إنتاجية، إضافةً إلى أنه جارى إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة تبلغ 1.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ - الطور - رأس سدر) نحو 10.5 مليار جنيه.

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