/674497/ريال-مدريد-يعود-من-بعيد-أمام-إلتشي-بالدوري-الإسباني

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ريال مدريد، وإلتشي، بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد، على أحداث المباراة بين الفريقين، والتي تأتي بعد لقاهما في الأخيرة لكليهما في بطولة كأس ملك إسبانيا.

تقدم إلتشي في نتيجة المباراة بهدفين، على الرغم من أن أصحاب الأرض لهم الأفضلية في اللقاء، في وسط جمهوره.

ريال مدريد يهدر فرصة العودة

أهدر ريال مدريد أول فرص المباراة في الدقيقة الـ 34، عن طريق تسديد كريم بنزيمة لركلة جزاء، والتي تحصل عليها زميلة فينيسيوس جونيور.

ضرب إلتشي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثالثة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق لوكاس بوي، بعد إهدار بنزيما لركلة الجزاء.

سجل إلتشي الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة السادسة والسبعون، عن طريق بيري ميلا، من خلال لوكاس بوي مرر الكرة للاعب يري ميلا الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة في أسفل الزاوية اليمنى للمرمى.

العودة بالقوة الضاربة لريال مدريد

عاد ريال مدريد بالهدف الأول في المباراةن في الدقيقة الـ 82، عن طريق لوكا مودريتش، والذي تقدم على ركلة جزاء للفريق الملكي، بعد إهدار كريم بنزيما للركلة الأولى في المباراة.

عاد ريال مدريد في نتيجة المباراة بهدف التعادل، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، عن طريق إيدير ميليتاو.

بهذا التعادل يواصل ريال مدريد صدارتة، على جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل إلتشي المركز الخامس عشر، برصيد 23 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إلتشي :

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - هازارد.

نتيجة مباراة ريال مدريد وإلتشي بكأس الملك

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد، وإلتشي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الملكي، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

توجهة أحداث المباراة للوقت الإضافي بين ريال مدريد وإلتشي، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتوجهة للوقت الإضافي لحسم نتيجة المباراة.