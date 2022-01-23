/674498/تحت-شعار-حماية-الحرية-تظاهرات-حاشدة-تجتاح-بروكسل-احتجاجا-على-قيود-كورونا

حالة من الغضب اجتاحت شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، عبر تظاهرات حاشدة من محتجون على قيود فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث خرج عشرات آلاف المواطنين اليوم الأحد إلى شوارع العاصمة البلجيكية في مظاهرة جديدة احتجاجا على القيود المفروضة من قبل الحكومة.

دوت الخليج

صحيفة The Brussels Times، أكدت في تقرير لها أن المظاهرة نظمت من قبل العديد من المنظمات الأوروبية، أكبرها "الأوروبيون الموحدون"، تحت شعار "حماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الدستور". رئيس "الأوروبيين الموحدين"، توم ميرت، أكد أن المتظاهرين لا يعارضون الإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا بحد ذاتها، غير أنهم يعارضون "السبل غير الديمقراطية التي تتبنى هذه الإجراءات بها.

أعمال عنف وشغب

ورجح منظمو المظاهرة قبل بدئها بأن مسيرة اليوم، خلافا عن أربع مظاهرات مماثلة أخرى نظمت في بروكسل خلال الشهرين الماضيين، لن تشهد أعمال عنف وشغب، غير أن هذه الآمال لم تتحقق، وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام لقطات تظهر مجموعة من المحتجين الغاضبين وهم يعتدون بشدة على مقر دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي. وكان توفي الملاكم العالمي فريدريك سينيسترا، الشهير بـ "أقوى رجل في بلجيكا" و"أندرتيكر"، إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي كان يعارض فكرة أخذ اللقاحات المضادة له.

بطل العالم في الكيك بوكسينج

وذكر ذلك موقع "فوكس سبورت"، في تقرير عن الملاكم العالمي، مشيرا إلى أن سينيسترا، بطل العالم في الكيك بوكسينج 3 مرات، توفي في منزله في بلجيكا بعد أيام من خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى فيه علاج كورونا، وكان الملاكم العالمي يصف فيروس كورونا بـ "الفيروس البسيط" وهو ما جعله يقرر مغادرة المستشفى الذي دخله في 26 نوفمبر الماضي لاستكمال العلاج في المنزل. كانت قد نشرت صورة لسينيسترا من داخل المستشفى وهو في غرفة العناية المركزة للحصول على الأكسجين من أجهزة التنفس الصناعي، وقال إن "الفيروس البسيط" لن يوقفه، بينما قال في فيديو آخر إنه لا يمكنه إضاعة الوقت مع من وصفهم بالأشخاص الكسالى. بينما كان آخر ظهور للملاكم البلجيكي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 13 ديسمبر الجاريـ، بعد خروجه من المستشفى، لكن بعدها بأيام أعلنت زوجته أنه توفى، لكنها لم ترغب في ربط ذلك بكورونا، مؤكدة أن سينيسترا كان يرفض هذه الفكرة حتى لا يتم استخدام اسمه فيما يرى أنه "نشر الخوف ومطالبة الناس بأخذ اللقاحات".

يشار الى أن سينيسترا، فاز بالعديد من الألقاب العالمية في الكيك بوكسينغ، وسجل 39 فوزا ولم يتم هزيمته إلا 9 مرات ووصف بأنه "أقوى رجل في بلجيكا".