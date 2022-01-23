/674500/وكيل-نادي-القضاة-يهنئ-الرئيس-ووزير-الداخلية-بمناسبة-ذكرى-25-يناير-وعيد-الشرطة

دوت الخليج

وأعرب عبدالتواب عن تقديره لما يبذله الرئيس السيسي من جهود لبناء مصر، داعيا الله أن يوفق الرئيس في استكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء، التي تشهدها مصر في كافة ربوعها.

كما هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة وجموع الضباط واﻷفراد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.

وكيل نادي القضاة يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

وقال عبد التواب، إنه يتقدم بأرق التهاني وأطيب التمنيات إلى رجال الشرطة بكافة مستوياتهم، بهذه المناسبة التاريخية السعيدة، والتي تؤكد أسمى معاني البطولة والفداء في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، خلال معركة رجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية في مثل هذا اليوم من عام 1952، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة والحرية، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله في سبيل الحرية.

وأكد وكيل نادي القضاة، على الدور العظيم الذي يضطلع به رجال جهاز الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني، وكذلك الدور الوطني والبطولي الذي يقدمونه في سبيل الوطن، ومواجهة الإرهاب الذي يسعى للنيل من أمن وسلامة الوطن.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".