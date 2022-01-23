/674502/ألم-لا-يوصف-نورهان-شعيب-تعلن-إصابتها-بأوميكرون

دوت الخليج يرصد إصابة الفنانة نورهان شعيب بمتحور أوميكرون.

نورهان شعيب تعرب عن صعوبة آلام المرض

وأعربت شعيب عن صعوبة الألم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "إيجابي.. طيب أنا كده خدت الكورونا و الدلتا و أدي الأوميكرون و كله عدي بصعابه الحمد لله، بس المرة دي بجد ايه دا !! ألم لا يوصف، لا شفت و لا هاشوف!".

آخر أعمال نورهان شعيب الفنية

وكان أخر أعمال نورهان في رمضان الماضي، مسلسل «بين السما والأرض» مع النجم هانى سلامة، العمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد، وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص، لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.

هذا و أعلنت عن مشاركتها في المسلسل الرمضاني «يوتيرن» ، ونشرت صورة لها أثناء تعاقدها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من ريهام حجاج وعبير صبرى وهشام عاشور وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخى ومحمد كيلانى وكريم قاسم وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

نورهان شعيب تتألق بأحدث جلسة تصوير

وكانت الفنانة نورهان، خضعت لجلسة تصوير جديدة، وظهرت فيها بإطلالة غاية فى الجمال والأناقة، حيث ارتدت فستانًا طويلاً من اللون الأبيض، ونشرت نورهان - حينها - صورًا من جلسة التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها متغزلين فى جمالها وإطلالتها.

السيرة الذاتية لنورهان شعيب

يذكر أن نورهان ممثلة مصرية، ولدت في الإسكندرية في عام 1982، وتخرجت من كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم عملت في المجال الفني منذ مطلع الألفية الثالثة، وكان من أشهر أعمالها التليفزيونية: عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية.