/674503/رياضة-النواب-توصي-وزارة-الشباب- بصيانة-المنشآت-في-تعاقدات-الإحلال-والتجديد-صور

أوصت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب، عدم السير في إجراءات التعاقد بالاحلال والتجديد لمراكز الشباب بدون أن يشمل هذا التعاقد علي بند الصيانة ، لضمان الحفاظ علي المنشآت الشبابية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب حاتم عبدالعزيز ، بشأن عدد من مراكز الشباب بمدينة هيهيا ، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي بوزارة الشباب، والدكتور ضياء دويدار مدير عام المنشآت الرياضية، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

رياضة النواب توصي وزارة الشباب بصيانة المنشآت في تعاقدات الإحلال والتجديد

وقال النائب حاتم عبدالعزيز، أن طلب الاحاطة متعلق بشأن عدم الانتهاء من إنشاء مركز شباب خلوة دبوس حتي الآن، وأكد مسئولي وزارة الشباب بأن الوزارة لم تتوان في انشاء أو تطوير مراكز شباب جديدة أو أي ملحقات خاصة بها سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية أو المركزية في ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الانشائية التي ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأكدت الوزارة ان المبنى الإداري للمركز تم الانتهاء من انشائه وتم تسليمه ابتدائيًا بتاريخ 7/2/2019 وتم تسليمه نهائيًا بتاريخ 7/7/2021، وذلك ضمن البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي بإجمالي تكلفة مبلغ (1148559 جنيه) مشيرة الي انه لم يتم موافاة الوزارة بأي مقايسات فنية ومالية بشأن توصيل المرافق للمركز، والوزارة ليس لديها مانع من سداد قيمة تلك المقايسات بشرط أن تكون حديثة وسارية المدة والمهلة ومعتمدة وممهورة بخاتم وشعار المديرية وشركة (المياه – الصرف الصحي – الكهرباء). وأشارت الدكتور ة ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب ، أنه جاري التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لموافاتنا بالاحتياجات والتجهيزية للمركز وسيتم تلبيتها ضمن أحد تعاقدات الوزارة في هذا الشأن.

وأضافت أن الملعب مدرج ضمن خطة الوزارة للعام المالي الحالي 2021/2022 لإنشاء ملاعب منجلة، وجاري التنسيق فيما بين المديرية واستشاري الوزارة لتسليم موقع الملعب لإحدى الجهات المتعاقد معها في هذا الشأن.

ومن جانبه طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، مسؤولي الوزارة بتوحيد الرؤي في الردود علي طلبات الاحاطة قائلا : " دائما نقول وزارة الشباب والوزير من افضل الوزارات لذلك يجب الاتفاق في الردود ".

وفي نهاية الاجتماع أوصي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بضرورة وضع معايير موضوعية واضحة للهيئات الشبابية قبل إدراجها بالخطة الاستثمارية.