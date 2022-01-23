الحماس يسيطر على مران منتخب مصر استعداداً لمواجهة كوت ديفوار «صور»

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خاض منتخب مصر مرانه اليوم في تمام الرابعة والنصف عصراً على ملعب "جابوما انيكسي" المخصص لتدريبات الفراعنة، من أجل الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار بدور لـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطرت الجدية والحماس على مران المنتخب، حيث ظهر جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد لمباراة كوت ديفوار المرتقبة.

وخاض محمود الونش المران بعدما كان يعاني بإصابة مؤخراً أبعدته عل لقاء منتخب مصر الأخير أمام السودان.

كما شارك جميع لاعبي منتخب مصر في مران اليوم، وأصبح الجميع جاهز بعد شفاء أحمد فتوح من الإصاثبة التي كان يعاني منها.

وشارك محمد عبد المنعم بدلاً من الونش أمام السودان، بعدما أصيب الأول في مباراة غينيا بيساو وخرج بين شوطي المباراة.

تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار

التقي منتخب مصر وكوت ديفوار في 22 مواجهة بواقع 15 مباراة رسمية و7 وديات.

فقد خاض المنتخبين 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مصر ضد كوت ديفوار

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.